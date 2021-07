Roz-sur-Couesnon Roz-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine, Roz-sur-Couesnon Des Baies dans la Baie – Salons des vins Roz-sur-Couesnon Roz-sur-Couesnon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Roz-sur-Couesnon

Des Baies dans la Baie – Salons des vins Roz-sur-Couesnon, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Roz-sur-Couesnon. Des Baies dans la Baie – Salons des vins 2021-07-24 – 2021-07-24

Roz-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine Roz-sur-Couesnon Troisième édition de ce salon des vins naturels de la Baie du Mont Saint-Michel. Vous y trouverez des vins vivants, des produits locaux, d’artisanat… A destination des particuliers comme des professionnels.

Artisans et producteurs se regroupent autour d’animations. Repas + concert sur réservation. Le samedi à partir de 20h30 – Concert de The Julian Friends Swing Box

Le dimanche de 10h à 15h – Marché de producteurs. contact@la-belle-excuse.fr +33 7 51 67 50 13 Troisième édition de ce salon des vins naturels de la Baie du Mont Saint-Michel. Vous y trouverez des vins vivants, des produits locaux, d’artisanat… A destination des particuliers comme des professionnels.

Artisans et producteurs se regroupent autour d’animations. Repas + concert sur réservation. Le samedi à partir de 20h30 – Concert de The Julian Friends Swing Box

Le dimanche de 10h à 15h – Marché de producteurs. dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Roz-sur-Couesnon Étiquettes évènement : Autres Lieu Roz-sur-Couesnon Adresse Ville Roz-sur-Couesnon lieuville 48.58906#-1.59137