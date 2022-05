Des bâches et du son à La Gare 126 Les Bordes, 11 juin 2022, Les Bordes.

Des bâches et du son à La Gare 126 Les Bordes

2022-06-11 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-11

Les Bordes Loiret Les Bordes

– par la Gare 126 – avec le soutien de la Communauté de Communes du Val de Sully –

– dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully –

Dès 19h30 :

– Fingers Trio. Faire du sourire une monnaie d’échange est incontestablement la devise de ce trio. Dans le respect et la tradition de Django Reinhardt et Stéphane Grapelli, les Fingers revisitent les grands classiques du swing avec une énergie communicative.

– Govrache. L’humour moquer des sales gamins se mélange avec la sage compassion des adultes. Les textes sont caustiques et corrosifs d’un côté, tendres et nostalgiques de l’autre. On sourit, on rit, on est ému et puis on rit à nouveau.

– PASS VACCINAL –

lagare126@gmail.com +33 6 03 49 25 69

©Sylvain Gripoix

Les Bordes

