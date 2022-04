Des atomes aux étoiles Cherbourg-en-Cotentin, 28 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Des atomes aux étoiles Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-28 13:30:00 – 19:00:00

Au 20e siècle, le secteur nucléaire va se développer dans le Cotentin et apporter un nouveau dynamisme industriel au territoire. Parmi les sites présents, l’Andra, premier centre français de stockage de déchets radioactifs. La visite de ses installations permet d’aborder la surveillance continue effectuée sur l’environnement (eau, air et végétaux), mais aussi de montrer comment se transmet la mémoire du site aux générations futures.

Après les atomes, il est temps de s’intéresser aux étoiles. Séance de planétarium avec la découverte du ciel du soir et d’univers lointains fascinants. Grâce à l’espace muséographique et à une projection au planétarium, petits et grands naviguent entre constellations et planètes.

Départ à 13h30 de Cherbourg en Cotentin en car. Retour à 18h30 / 19h00.

Sur inscription (places limitées).

Pièce d’identité obligatoire (pour les + de 18 ans).

