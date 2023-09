Des ateliers upcycling au Village Rugby ! Place de la Concorde Paris, 8 septembre 2023, Paris.

Du vendredi 08 septembre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Les trois associations Les Connexions, la Recyclerie Sportive et Upcycling Sport proposent des animations et des ateliers pédagogiques autour du tri des déchets et de la protection de l’environnement tous les jours d’ouverture du Village Rugby. Transformez votre vieux ballon de rugby en porte-clés ou une chambre à air usagée en boucles d’oreilles !

Au sein du stand Ville de Paris, trois associations accueillent le grand public pour sensibiliser au tri des déchets et à la protection de l’environnement. Des ateliers d’upcycling (ou « surcyclage ») sont proposés aux adultes et aux enfants chaque jour entre 14 h et 19 h lorsque le Village est ouvert.

Revaloriser ses objets sur place

La Recyclerie Sportive et Upcycling Sport proposent à tour de rôle des ateliers Do It Yourself de recyclage. Petits et grands pourront repartir avec leurs créations réalisées à partir de déchets comme des pneus, chambres à air, jantes de vélo, ballons de rugby… Le public est invité à apporter ses propres objets à revaloriser sur place.

Les visiteurs pourront également tester leurs connaissances en matière de recyclage avec La Roue du Tri de l’association Les Connexions et en apprendre plus grâce aux ressources pédagogiques à disposition dans le stand Ville de Paris.

Informations pratiques

Ateliers gratuits et ouverts à tous

Dans le stand Ville de Paris du Village Rugby

Du 8 septembre au 28 octobre 2023 de 14 h à 19 h, lorsque le Village Rugby est ouvert

Matériel fourni sur place. Il est cependant recommandé d’amener ses propres déchets à revaloriser (vieux ballon de rugby, chambre à air cassée, pneu usagé…).

Place de la Concorde Place de la Concorde 75008 Paris

Contact :

Numéro 5 / Julien Blanc Atelier upcycling Village Rugby