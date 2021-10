Des ateliers pour tous à la Maison de Quartier Cantepau Maison de quartier – centre social de Cantepau, 8 novembre 2021, Albi.

du lundi 8 novembre au jeudi 11 novembre à Maison de quartier – centre social de Cantepau

**Ateliers hebdomadaires** ————————– **✓ Les lundis et jeudis -** 14h-16h30 _Balades en pleine nature_ – sur inscriptions – 7 places disponibles **✓ Les Mardis -** 9h- 12h _Café « Éphémère »_ Un café participatif, accueillant tout le monde, d’où peuvent naître des actions, des projets, des soirées… mises en place par et avec les habitants et la Maison de Quartier – Centre Social de Cantepau. **✓ Les Mercredis -** 14h-17h _Atelier Vélo_ C’est un temps où vous pourrez, avec les professionnels et les bénévoles qui animent cet atelier, réparer votre vélo. **✓ Les Jeudis -** 10h-12h _« Parenthèse enchantée »_ Temps de partage, d’échanges et de jeux entre les parents d’enfants de 0 à 3 ans et une professionnelle de la petite enfance. **Renseignements et inscriptions** * 05 63 49 10 95 * [mqc@mairie-albi.fr](mailto:mqc@mairie-albi.fr)

Maison de quartier – centre social de Cantepau 50 Avenue Mirabeau 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

