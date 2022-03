Des ateliers pour les tout petits sur l’île de la Cité Conciergerie, 13 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 10 avril 2022

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 13 mars 2022

de 10h30 à 12h00

payant

Des ateliers 3-6 ans pour découvrir la Sainte-Chapelle et la Conciergerie de manière ludique et sensorielle.

FORMES ET COULEURS À LA SAINTE-CHAPELLE

Découvrez la Sainte-Chapelle en famille à travers une animation ludique et accessible aux touts petits !

Le regard, le corps, le jeu et le récit simplifié, autant d’approches sensibles adaptées aux petits pour découvrir et observer le vitrail. Un moment à partager en famille !

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : Dimanche 10 avril à 15h (Durée : 1h30)

Tarifs : 13 € adulte / 8 € pour les moins de 26 ans

Réservation en ligne

UNE FORÊT DE PIERRE À LA CONCIERGERIE

13 MARS 2022

À la Conciergerie, les enfants découvrent un monument à toucher, à regarder, à écouter !

Guidés par un.e médiateur.trice, les plus petits sont invités à vivre la Conciergerie médiévale et son architecture gothique de façon interactive et sensible.

Conciergerie 2 Bd du Palais Paris 75001

Contact :

Date complète :

Atelier à la Sainte-Chapelle