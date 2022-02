Des ateliers pédagogiques et botaniques Jardin du conservatoire botanique national de Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Venez explorer le monde des plantes avec le service Educatif du Conservatoire botanique national de Brest dans un lieu dédié à la préservation du végétal sauvage. 6 ateliers pédagogiques sont proposés aux scolaires, de la maternelle à l’Université, pour s’immerger dans la nature et mieux comprendre les espèces avec qui les êtres humains cohabitent. Le dernier en date “Couleurs de plantes” invite les élèves de primaire à produire des couleurs à partir de végétaux et à les utiliser en peinture. Quel(s) atelier(s) choisirez-vous ? * Groupe à constituer entre 15 et 25 personnes par atelier. * Possibilité de venir à la demi-journée ou à la journée. Réservations et informations : 02 98 41 88 95 ou [animation@cbnbrest.com](mailto:animation@cbnbrest.com) [http://www.cbnbrest.fr/jardin-du-conservatoire/preparez-votre-visite/scolaires](http://www.cbnbrest.fr/jardin-du-conservatoire/preparez-votre-visite/scolaires)

5€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs.

Explorer le monde des plantes avec votre école. Jardin du conservatoire botanique national de Brest Rampe du Stang-Alar, 29200, Brest, Finistère, Bretagne, France Brest Finistère

