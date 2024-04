Des ateliers numériques pour les adultes à la bibliothèque de Lille Médiathèque de Lille-sud Lille, samedi 25 mai 2024.

Des ateliers numériques pour les adultes à la bibliothèque de Lille Rencontre numérique pour adulte: Du cinéma gratuit ! Samedi 25 mai, 15h00 Médiathèque de Lille-sud Gratuit, sur réservation

Choisissez l’atelier selon vos envies et besoins à la bibliothèque, avec votre conseiller numérique. Aujourd’hui, cet atelier vous présente les ressources en ligne de la bibliothèque et des pépites à découvrir parmi l’offre gratuite et légale disponible sur internet.

Profitez-en pour emprunter les livres sur le sujet !

Médiathèque de Lille-sud 11 rue de l'Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

