Venez participer à des activités dans les monuments emblématiques de l’île de la Cité. Une forêt de pierre à la Conciergerie (3 – 6 ans) Venez vivre la Conciergerie médiévale et son architecture gothique de façon interactive et sensible. Guidés par une médiatrice, les enfants sont invités à découvrir un monument à toucher, à regarder, à écouter ! Date : 26 octobre à 10h30Tarifs : 13 € adulte, 8 € enfantDurée : 1h30 à partir de 3 ans Pour plus d’informations et réserver votre billet en ligne, rendez-vous sur le site de la Conciergerie Construire le gothique à la Sainte-Chapelle (7 – 12 ans) Partez à la découverte des secrets de ces constructions en visitant la Sainte-Chapelle, bijou gothique qui avait pour but d’accueillir les reliques de la Passion achetées par le roi Louis IX. Elle sera suivie par un temps d’atelier dans la Conciergerie permettant de mieux comprendre ces éléments d’architecture avec des manipulations de maquette. Date : 26 octobre à 14h30Tarifs : 13 € adulte, 8 € enfantDurée : 2hà partir de 7 ans Pour plus d’informations et réserver votre billet en ligne, rendez-vous sur le site de la Sainte-Chapelle Sainte-Chapelle 10 boulevard du Palais 75001 Paris Contact :

