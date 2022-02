DES ASTUCES ET CONSEILS POUR BIEN VIVRE DANS SON LOGEMENT ! zoom La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### **LE RENDEZ-VOUS POUR REPENSER SON LOGEMENT !** **L’« Atelier bien chez soi », proposé par SOLIHA, est une séance d’information pour découvrir comment aménager son logement et y vivre de façon confortable, en adoptant les bons gestes !** Le Mouvement SOLIHA – Solidaires pour l’habitat est le premier réseau associatif français du secteur de l’amélioration de l’habitat, il accompagne notamment les séniors dans l’adaptation de leurs logements (diagnostics, aides financières, démarches, etc.). Fortement ancré sur le territoire, il se propose de favoriser l’accès et le maintien dans le logement des personnes défavorisées, fragiles et vulnérables. Le **mardi 22 mars de 10h à 11h30** une séance d’information en ligne au sujet de l’adaptation du logement. Il s’agit d’une séance présentant les informations générales relatives à l’adaptation du logement : chiffres clés, exemples d’aménagements, témoignages vidéos, aides et démarches. Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront aussi être orientés vers les prochains ateliers en présentiel qui sont eux plus approfondis et composés de 3 séances. Cet atelier est **gratuit** et dispensé en ligne, depuis chez vous, à partir d’un téléphone, d’un ordinateur ou d’une tablette connecté à internet.

