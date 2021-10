Paris Square des arènes de Lutèce et square Capitan île de France, Paris Des arènes de Lutèce au jardin de Cluny Square des arènes de Lutèce et square Capitan Paris Catégories d’évènement: île de France

Des arènes de Lutèce au jardin de Cluny Square des arènes de Lutèce et square Capitan, 10 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 10h30 à 12h

gratuit

Visite gratuite Un parcours surprenant entre le passé et le présent. Il débute aux Arènes de Lutèce qui réservent bien des surprises botaniques (un « houx-hérisson », un faux de Verzy, un sophora du Chili …), puis conduit à travers un quartier ancien où il est question d’écologie urbaine et de développement durable (murs végétalisés, mare, immeubles sociaux réhabilités, mobilité douce…). La visite s’achève au jardin médiéval du musée de Cluny présentant notamment des plantes indigènes comme décorations florales. Rendez-vous : À l’entrée du square Capitan rue des arènes de Lutèce Animations -> Visite guidée Square des arènes de Lutèce et square Capitan 4 rue des arênes Paris 75005

Contact : education-environnement@paris.fr

2021-11-10T10:30:00+01:00_2021-11-10T12:00:00+01:00

