Les Arcs Chapelle Saint Pierre Les Arcs, Var Des Arcois aux Arcois Chapelle Saint Pierre Les Arcs Catégories d’évènement: Les Arcs

Var

Des Arcois aux Arcois Chapelle Saint Pierre, 17 septembre 2021, Les Arcs. Des Arcois aux Arcois

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Chapelle Saint Pierre

Oeuvres d’art (peintures, pastel, gravures, dessins, ..), affiches ou objets du quotidien (trieuses à olives, machine à carder, etc..) cette exposition sera l’occasion pour tous les Arcois et pour tous de découvrir les richesses historiques et patrimoniales données à la municipalité.

entrée libre

Exposition des dons des Arcois Chapelle Saint Pierre Place Micocoulier 83460 Les Arcs Les Arcs Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T13:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Arcs, Var Autres Lieu Chapelle Saint Pierre Adresse Place Micocoulier 83460 Les Arcs Ville Les Arcs lieuville Chapelle Saint Pierre Les Arcs