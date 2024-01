Des archives inédites pour raconter Missak et Mélinée Manouchian Mémorial de la Shoah Paris, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 14h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

La rencontre est retransmise en direct

À l’occasion de la parution de « Missak et Mélinée Manouchian, deux orphelins du génocide des Arméniens engagés dans la Résistance française » de Astrig Atamian, Claire Mouradian et Denis Peschanski, Textuels, 2023 ; et de Manouchian. Témoignage suivi de poèmes, lettres et documents inédits de Mélinée Manouchian, édition revue et augmentée, Éditions Parenthèses, 2023.

Dans le cadre de l’exposition « Les Étrangers dans la Résistance »

Tous deux orphelins survivants du génocide des Arméniens de 1915, Missak et Mélinée se sont rencontrés dans le Paris du Front populaire. C’est ensemble qu’ils s’engagent dans les FTP-MOI de la région parisienne. Après l’exécution de Missak, Mélinée ne cessera d’œuvrer à ce que la mémoire de son époux demeure intacte. À travers le prisme de documents inédits et inexplorés jusque-là, cette rencontre propose de retracer l’histoire intime de ce couple, séparé par la guerre et réuni au Panthéon.

En présence de Katia Guiragossian, réalisatrice, petite-nièce de Missak et Mélinée Manouchian, Claire Mouradian, historienne, directrice de recherches émérite au CNRS, et d’Houri Varjabédian, traductrice et directrice de collections.

Lecture de poèmes de Missak Manouchian, Louisa Aslanian, Paul Éluard, Louis Aragon… par Simon Abkarian, comédien.

Animée par Bertrand Richard, auteur et éditeur.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

