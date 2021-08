Des arbres remarquables en Loire-Atlantique Maison de l’Erdre, 11 septembre 2021, Nantes.

2021-09-11 Exposition du 27 août au 10 octobre 2021 :Lundi, mardi, vendredi de 13h30 à 18h15Mercredi, samedi, dimanche de 9h30 à 12h15 et de 14h15 à 18h15Fermeture le jeudi

Exposition de Benoît Lesne, dessinateur, et de Paul Corbineau, sculpteur.L’illustrateur et le conteur sur bois invitent les curieux à regarder les arbres de plus loin par le dessin, ou de plus près par la sculpture.”Des arbres remarquables en Loire-Atlantique”Benoît Lesne est un praticien des espaces verts et de l’environnement qui, depuis sa retraite, se fait illustrateurnaturaliste inspiré par les herbiers des botanistes. Il est l’un des co-auteurs, avec André Guéry et Paul Corbineau, du livre”Arbres remarquables de Loire-Atlantique” (ed Locus solus) pour lequel il a réalisé plus de de 200 dessins dont quelques-uns sont présentés à la Maison de l’Erdre.”Les arbres sèment” – Une oeuvre sculptée par Paul Corbineau conteur sur bois.Les arbres présents dans le temps, pour longtemps, colonisent l’espace grâce à leurs graines. Leurs organes reproductifs peuvent être discrets ou flamboyants. Leurs graines de tailles diverses sont plus ou moins connues. Au travers du bois de 20 arbres conifères ou feuillus, Paul a mis en lumière leur sexualité luxuriante avec un brin de fantaisie ! Pour observer les détails, un livret permet aux plus curieux d’approfondir leurs connaissances en la matière !Au fil de l’exposition, Paul sera là de temps en temps pour vous accompagner.

Maison de l’Erdre Ile de Versailles Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes