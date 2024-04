Des arbres pour le futur Auditorium Rennes, mardi 21 mai 2024.

Événement des Champs Libres Mardi 21 mai, 20h30 1

Du 2024-05-21 20:30 au 2024-05-21 22:30.

Les floraisons dans nos paysages très simplifiés, sinon dégradés, deviennent stratégiques pour leurs apports en pollens si nécessaires à tant de vies. La résilience et la phénologie (science qui étudie la relation entre les facteurs climatiques et les cycles des êtres vivants) des arbres et arbustes assurent la réussite de la transition écologique à réaliser sans tarder.Avec Yves Darricau, ingénieur agronome diplômé d’AgroParisTech, apiculteur et planteur d’arbres.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine