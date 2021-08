Des arbres et des Hommes : la vie de l’arbre Erstein, 26 septembre 2021, Erstein.

Des arbres et des Hommes : la vie de l’arbre 2021-09-26 09:00:00 – 2021-09-26

Erstein Bas-Rhin Erstein

EUR L’arbre, un être à part entière, regorge de trésors insoupçonnés.

Afin de le découvrir sous différentes facettes, Annie* et Pierre vous proposent de découvrir la vie de l’arbre, son écologie et ses utilisations comestibles et thérapeutiques.

*Annie Marchand – formation et pratique en phytoaromathérapie et en sophrologie et énergie chinoise.

+33 6 82 43 21 55

