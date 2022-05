DES ARBRES À LA MUSIQUE Changé Changé Catégories d’évènement: Changé

Sarthe

DES ARBRES À LA MUSIQUE Changé, 22 mai 2022, Changé. DES ARBRES À LA MUSIQUE Route de l’Epau Maison de la Forêt Changé

2022-05-22 – 2022-05-22 Route de l’Epau Maison de la Forêt

Changé Sarthe Changé Le Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale présentera une xylothèque ludique et animera un atelier de fabrication de hochets à partir de végétaux. Une balade musicale autour de la Maison de la Forêt avec des concerts de balafon et de marimba. Les trois musiciens joueront près d’un arbre creux ou au détour des sentiers. Le programme des concerts en immersion :

– Balafon Oumar Camara (surnommé “Livio”) (Guinée) 15h, 16h15

– Marimba Gabriel Gonzalez (Guatemala) 15h25, 16h40

– Marimba Lionel Le Fournis (France) 15h50, 17h05 Balade musicale et atelier de fabrication d’instruments de musique à partir de végétaux. archedelanature@lemans.fr +33 2 43 47 40 00 Le Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale présentera une xylothèque ludique et animera un atelier de fabrication de hochets à partir de végétaux. Une balade musicale autour de la Maison de la Forêt avec des concerts de balafon et de marimba. Les trois musiciens joueront près d’un arbre creux ou au détour des sentiers. Le programme des concerts en immersion :

– Balafon Oumar Camara (surnommé “Livio”) (Guinée) 15h, 16h15

– Marimba Gabriel Gonzalez (Guatemala) 15h25, 16h40

– Marimba Lionel Le Fournis (France) 15h50, 17h05 Route de l’Epau Maison de la Forêt Changé

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Changé, Sarthe Autres Lieu Changé Adresse Route de l'Epau Maison de la Forêt Ville Changé lieuville Route de l'Epau Maison de la Forêt Changé Departement Sarthe

Changé Changé Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/change/

DES ARBRES À LA MUSIQUE Changé 2022-05-22 was last modified: by DES ARBRES À LA MUSIQUE Changé Changé 22 mai 2022 Changé sarthe

Changé Sarthe