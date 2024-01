« Des arbres à croquer » Parc Montsouris Paris, mercredi 21 février 2024.

Le mercredi 21 février 2024

de 16h30 à 18h00

.Tout public. payant

Réservation sur legoutdusauvage.com

Architecture et bienfaits des arbres au parc Montsouris

Comprendre les arbres

Tout Public.

Atelier proposé par Charlie Braesch, praticien en ethnobotanique

Réservation ici

Durant cet atelier, je vous propose d’aller à la rencontre des arbres.

Nous prendrons de le temps d’observer les écorces et les bourgeons !

Passé d’objet quasi inerte à sensible et intelligent, capables d’influencer la météo, les recherches de la dernière décennie ne manquent pas de nous étonner sur sa nature en nous apprenant qu’ils sont bien plus qu’un tas de bois végétant ! Nous passerons en revue certaines de ces découvertes qui changent totalement notre perception de l’arbre.

On évoquera bien entendu leurs nombreux usages, notamment comestibles et médicinaux.

Nous utiliserons le dessin pour appréhender son architecture, les principes de géométrie qui peuvent apparaître, dans son ensemble et en détail.

A la différence de la photo, le dessin prend du temps et c’est précisément ce qui peut nous permettre de comprendre sa physiologie et son développement.

Ce qui nous permettra de se doter d’un œil nouveau sur l’arbre, ses différents modèles structuraux, les différentes manières qu’ils ont de se déployer.

Peut être le temps de les croquer, nous seront-ils source d’inspiration.

Pensez pour cet atelier à prendre de quoi dessiner : crayon à papier, gomme, papiers et support.

Parc Montsouris rue Nansouty 75014 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/edit/412931381136047 +33782273182 legoutdusauvage@gmail.com https://facebook.com/legoutdusauvage https://facebook.com/legoutdusauvage https://www.legoutdusauvage.com/

Francis Hallé