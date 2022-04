Des animaux et des hommes Musée régional d’Auvergne Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Les animaux sont les compagnons essentiels des éleveurs et des agriculteurs mais aussi d’une large partie de la population. Travailler, se nourrir, se vêtir, circuler, assurer sa sécurité, la plupart des aspects de la vie quotidienne du monde rural étaient dictés par la présence indispensable des animaux. Visite en famille Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Riom Puy-de-Dôme

