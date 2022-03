DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE citadelle de montreuil sur mer Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE Travail autour du bois et des plantes locales SAM 23 AVRIL | 14h – 18h André l’Hoër vous propose de découvrir toutes les manières d’utiliser le bois et les plantes locales. Gratuit | Citadelle de Montreuil-sur-Mer | animée par l’Association d’Animations Anciennes

entrée libre

