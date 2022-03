DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE citadelle de montreuil sur mer Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE Animation tir à l’arc SAM 23 AVRIL | 10h – 12h et 14h – 17h Vous n’aviez jamais osé tirer à l’arc ? Vous êtes au contraire un amateur ? Pas de souci, la 1ere compagnie de tir à l’arc de Montreuil sera là pour satisfaire vos envies Gratuit | Citadelle de Montreuil-sur-Mer | animée par le club de tir à l’arc de Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T17:00:00

