Amiens Amiens Amiens, Somme Des animations pour tous au Jardin Archéologique de Saint-Acheul (Visites, atelier et jeu de plateau) Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Des animations pour tous au Jardin Archéologique de Saint-Acheul (Visites, atelier et jeu de plateau) Amiens, 3 novembre 2021, Amiens. Des animations pour tous au Jardin Archéologique de Saint-Acheul (Visites, atelier et jeu de plateau) Amiens

2021-11-03 – 2021-11-03

Amiens Somme • Visites guidées pour tous | Mercredi 3 novembre à 10h30 | Samedi 27 novembre à 10h30 | Samedi 22 janvier à 10h30 | Lundi 7 février à 14h30

Accompagné de votre guide partez à la découverte de ce haut-lieu de la Préhistoire. Remontez le temps il y a plus de 400 000 ans à l’époque des bifaces acheuléens. • Jeu de plateau : de Bellis Antiquitatis | Samedi 27 novembre de 14h à 17h | Gratuit | A partir de 7 ans.

Venez découvrir un jeu de stratégie qui vous permet de revivre les batailles de l’Antiquité au Moyen Âge. L’association De Bellis Picardorum, vous initiera à ce jeu à travers ces règles et ces figurines. • Atelier Micro-Folie | Samedi 22 janvier à 14h30 | Gratuit

Le Musée numérique permet de découvrir les trésors des plus grands musées européens. Numérisées en très haute définition, les œuvres de cette galerie émerveillent, surprennent, interpellent et vous font voyager à travers le monde sous un autre regard. • Visites guidées pour tous | Mercredi 3 novembre à 10h30 | Samedi 27 novembre à 10h30 | Samedi 22 janvier à 10h30 | Lundi 7 février à 14h30

Accompagné de votre guide partez à la découverte de ce haut-lieu de la Préhistoire. Remontez le temps il y a plus de 400 000 ans à l’époque des bifaces acheuléens. • Jeu de plateau : de Bellis Antiquitatis | Samedi 27 novembre de 14h à 17h | Gratuit | A partir de 7 ans.

Venez découvrir un jeu de stratégie qui vous permet de revivre les batailles de l’Antiquité au Moyen Âge. L’association De Bellis Picardorum, vous initiera à ce jeu à travers ces règles et ces figurines. • Atelier Micro-Folie | Samedi 22 janvier à 14h30 | Gratuit

Le Musée numérique permet de découvrir les trésors des plus grands musées européens. Numérisées en très haute définition, les œuvres de cette galerie émerveillent, surprennent, interpellent et vous font voyager à travers le monde sous un autre regard. jasa@amiens-metropole.com +33 3 22 97 10 61 http://bit.ly/resaAMAH • Visites guidées pour tous | Mercredi 3 novembre à 10h30 | Samedi 27 novembre à 10h30 | Samedi 22 janvier à 10h30 | Lundi 7 février à 14h30

Accompagné de votre guide partez à la découverte de ce haut-lieu de la Préhistoire. Remontez le temps il y a plus de 400 000 ans à l’époque des bifaces acheuléens. • Jeu de plateau : de Bellis Antiquitatis | Samedi 27 novembre de 14h à 17h | Gratuit | A partir de 7 ans.

Venez découvrir un jeu de stratégie qui vous permet de revivre les batailles de l’Antiquité au Moyen Âge. L’association De Bellis Picardorum, vous initiera à ce jeu à travers ces règles et ces figurines. • Atelier Micro-Folie | Samedi 22 janvier à 14h30 | Gratuit

Le Musée numérique permet de découvrir les trésors des plus grands musées européens. Numérisées en très haute définition, les œuvres de cette galerie émerveillent, surprennent, interpellent et vous font voyager à travers le monde sous un autre regard. JASA Amiens

Amiens

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville Amiens