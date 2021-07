Arcon Arcon Arçon, Loire Des animations au plus près de la nature – Projection du film – Mon ami Pierrot de Daniel Auclair Arcon Arcon Catégories d’évènement: Arçon

2021-07-09 16:30:00

Arcon Loire Arcon C’est l’histoire d’un oiseau, de l’oiseau par excellence! Le moineau passe pour insignifiant, quantité négligeable. On ne le regarde même plus. Pourtant, ce petit passereau n’est pas dénué de charme. grandsmurcins@roannais-agglomeration.fr +33 4 77 64 85 72 dernière mise à jour : 2021-06-08 par Office de Tourisme Roannais Agglomération

