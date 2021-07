Arcon Arcon Arçon, Loire Des animations au plus près de la nature – Lune, planètes, étoiles filantes, station internationale Arcon Arcon Catégories d’évènement: Arçon

Arcon Loire Arcon 14h à 22h : Ateliers d’initiation à l’astronomie Dès 21h : Observation avec le Planétarium du Roannais. RV halle en bois à l’entrée de l’arboretum. grandsmurcins@roannais-agglomeration.fr +33 4 77 64 85 72 dernière mise à jour : 2021-07-28 par Office de Tourisme Roannais Agglomération

