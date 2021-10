Arcon Arcon Arçon, Loire Des animations au plus près de la nature – Fruits d’Automne Arcon Arcon Catégories d’évènement: Arçon

Loire

Des animations au plus près de la nature – Fruits d’Automne Arcon, 17 octobre 2021, Arcon. Des animations au plus près de la nature – Fruits d’Automne 2021-10-17 – 2021-10-17 Halle en bois Arboretum des Grands Murcins

Arcon Loire Arcon Sur la journée, ateliers de fabrication de pâtés aux pommes cuit au feu de bois.

Initiation et reconnaissance des fruits.. grandsmurcins@roannais-agglomeration.fr +33 4 77 64 85 72 dernière mise à jour : 2021-09-27 par Office de Tourisme Roannais Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Arçon, Loire Autres Lieu Arcon Adresse Halle en bois Arboretum des Grands Murcins Ville Arcon lieuville 46.02465#3.89534