Arcon Loire Arcon Conférence illustrée par l’association « Objectif Terre »

«Les arbres aux racines de la vie», pour (re-)découvrir leur richesse et les liens étroits que nous entretenons avec eux, et pour sensibiliser à leur rôle majeur pour la vie. grandsmurcins@roannais-agglomeration.fr +33 4 77 64 85 72 Conférence illustrée par l’association « Objectif Terre »

