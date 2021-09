Arcon Arcon Arçon, Loire Des animations au plus près de la nature – Atelier de fabrication de mangeoires à oiseaux Arcon Arcon Catégories d’évènement: Arçon

Atelier de fabrication de mangeoires à oiseaux

Plusieurs espèces d’oiseaux ont besoin de sites de nidification artificiels car leurs habitats naturels s’appauvrissent. Aidez-les en installant des nichoirs dans votre jardin. RV halle en bois à l’entrée. grandsmurcins@roannais-agglomeration.fr +33 4 77 64 85 72 dernière mise à jour : 2021-09-12 par Office de Tourisme Roannais Agglomération

