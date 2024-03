Des anim’à os à classer Plaine d’Ansot-Maison des barthes Bayonne, mardi 16 avril 2024.

Atelier scientifique au Muséum. Apprendre à définir la faune, et comprendre les notions de biodiversité et de classification du vivant. Sous forme ludique, les participants observent, comparent et classent différents êtres vivants selon leurs caractéristiques. Jeu de « la roue des animaux » pour classer les animaux en 6 grandes familles selon leurs attributs (dès 7 ans). 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 10:00:00

fin : 2024-04-16 11:30:00

Plaine d’Ansot-Maison des barthes Chemin de Halage de la Nive

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ansot.museum@bayonne.fr

