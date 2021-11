Rieupeyroux Médiathèque de Rieupeyroux Aveyron, Rieupeyroux Des amours de chouettes (à partir de 8 ans) Médiathèque de Rieupeyroux Rieupeyroux Catégories d’évènement: Aveyron

Médiathèque de Rieupeyroux, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00 Prévoir des vêtements chauds et des chaussures adaptés à la marche.

Une soirée consacrée à la découverte des chouettes et une sortie nocturne pour les écouter et peut-être même les observer ! En partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux Aveyron. Médiathèque de Rieupeyroux 16 rue Droite 12240 Rieupeyroux Rieupeyroux Aveyron

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T21:00:00

