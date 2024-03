Des albums et on en cause spécial enfants : c’est quoi l’amitié ? Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, mercredi 10 avril 2024.

Des albums et on en cause spécial enfants : c’est quoi l’amitié ? Atelier pour les 7-12 ans Mercredi 10 avril, 16h00 Médiathèque La Grand-Plage Gratuit, entrée libre

Début : 2024-04-10T16:00:00+02:00 – 2024-04-10T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T16:00:00+02:00 – 2024-04-10T17:00:00+02:00

Est-ce qu’il y a plusieurs sortes d’amis ? Comment l’amitié naît-elle, se développe-t-elle puis, parfois, disparaît-elle ? L’amitié sert-elle à quelque chose ? Peut-on être ami avec tout le monde ? Qu’est-ce qui aide à trouver des amis ? Peut-on être ami avec un animal ?

À partir d’albums pour la jeunesse et de récits d’amitié, nous réfléchirons ensemble à ce qu’est l’amitié. Dans un esprit de partage amical et sans jugement, venons en discuter ensemble.

De 7 à 12 ans.

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7

