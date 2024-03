Des albums et on en cause, spécial adultes : l’amitié Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, vendredi 12 avril 2024.

Des albums et on en cause, spécial adultes : l’amitié Atelier Vendredi 12 avril, 18h00 Médiathèque La Grand-Plage Entrée libre, gratuit

Continuons notre expérimentation d’échanges à visée philosophique et discutons entre grandes personnes à partir de deux albums jeunesse et de nos expériences sur le thème de l’amitié.

Quels sont les sens de cette notion ? Comment et pourquoi trouver l’amitié ?Quelles sont les différences avec des sentiments proches comme l’amour ou la camaraderie ?

Mon copain est-il aussi mon ami ? Quel est le sens de l’amitié sur les réseaux sociaux ? Y-a-t-il un lien entre l’amitié, la jalousie et la trahison?

Chiens et chats sont parfois nos amis mais, sont-ils nos copains ?

Dans un esprit de partage et d’écoute, venons en discuter ensemble autour d’une verre et en toute amitié.

A partir de 16 ans.

Ce projet est aussi décliné pour les enfants le 10 avril.

