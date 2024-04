" title="Des adolescents en forme olympique centre de plein air de la Charente Eymouthiers" alt="Des adolescents en forme olympique centre de plein air de la Charente Eymouthiers" />

Des adolescents en forme olympique centre de plein air de la Charente Eymouthiers, lundi 22 juillet 2024.

Des adolescents en forme olympique dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 juillet centre de plein air de la Charente 220

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-22T08:00:00+02:00 – 2024-07-22T23:30:00+02:00

Fin : 2024-07-26T00:00:00+02:00 – 2024-07-26T18:00:00+02:00

Le séjour est prévu au centre de plein air de la Charente « Le Chambon » avec un hébergement en chambres collectives et pension complète. Les activités programmées sont le kayak, l’escalade, un parcours aventure et la spéléogie. Le séjour d’une durée de 5 jours s’intègre dans le projet global de la structure et plus particulièrement le projet pédagogique de l’été qui aura pour thème « les jeux olympiques ».

