**Activités pour les enfants** ✓ **Arts plastiques** pour les enfants de **6 à 14 ans** * Les Lundis 17h-19h * Les Vendredis 17h-18h30 ✓ **Danse orientale** pour les enfants de **7 à 11 ans** * Les Samedis 10h-12h **Renseignements et inscriptions** * 05 63 49 10 95 * [mqc@mairie-albi.fr](mailto:mqc@mairie-albi.fr)

Payant (fonction du quotient familial)

La Maison de Quartier – Centre Social Cantepau accueille les enfants pour plusieurs activités ! Maison de quartier – centre social de Cantepau 50 Avenue Mirabeau 81000 Albi

