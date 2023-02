DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK PSYCH-POP D’ANATOLIE LA MARBRERIE – MONTREUIL, 16 mars 2023, MONTREUIL.

DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK PSYCH-POP D’ANATOLIE LA MARBRERIE – MONTREUIL. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:30 (2023-03-16 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Derya Y?ld?r?m et Grup ?im?ek nous revient avec son troisième album "Dost 2", deuxième partie du très acclamé Dost 1 paru en 2021. Cette sortie de huit titres voit la chanteuse turque, joueuse de ba?lama et multi-instrumentiste Derya Y?ld?r?m et son groupe international de frères et sœurs poursuivre leur voyage psychédélique, serpentant à travers la musique et la poésie folkloriques anatoliennes avec leurs grooves électrisants, tout en se plongeant dans leurs propres vies et expériences personnelles.

LA MARBRERIE – MONTREUIL MONTREUIL 21 RUE ALEXIS LEPERE Seine-Saint-Denis

Derya Y?ld?r?m et Grup ?im?ek nous revient avec son troisième album “Dost 2”, deuxième partie du très acclamé Dost 1 paru en 2021. Cette sortie de huit titres voit la chanteuse turque, joueuse de ba?lama et multi-instrumentiste Derya Y?ld?r?m et son groupe international de frères et sœurs poursuivre leur voyage psychédélique, serpentant à travers la musique et la poésie folkloriques anatoliennes avec leurs grooves électrisants, tout en se plongeant dans leurs propres vies et expériences personnelles.

