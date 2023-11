DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK La Marbrerie Montreuil, 1 février 2024, Montreuil.

Le jeudi 01 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant Early bird : 18 EUR

Sur place : 22 EUR

Prévente : 20 EUR

CONCERT ROCK PSYCHE – FOLK

Une voix étincelante, de vieux synthétiseurs qui transpirent le psychédélisme d’antan, des mélodies rétro-futuristes imbibées sonorités orientales.. le décor est planté. Sensation transcontinentale, après trois albums et quelques singles chez le fameux label genevois Bongo Joe records, Derya Yıldırım & Grup Şimşek parcourent la richesse d’un folk-psyché anatolien d’une magnifique manière tantôt ciselée et limpide tantôt crue et poussiéreuse…

Avec :

Derya Yıldırım – bağlama/saz, vox

Helen Wells – drums, percussion

Antonin Voyant – guitare, bass, flute

Graham Mushnik – organ, synthesizers, clavinet, bass

Suivez-les :

Labels : Catapulte Records / Les Disques Bongo Joe

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil

DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK