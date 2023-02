Derya Yildirim & Grup Simsek BLONDE VENUS, 8 mars 2023, BORDEAUX.

Le concert aura bien lieu le 8 MARS 2023 à 20h30, non pas au IBOAT mais au BLONDE VENUSLes sensations psych-pop anatoliennes Derya Y?ld?r?m & Grup ?im?ek (prononcé ‘Shimshek’) sont de retour avec leur deuxième album Dost 1 (‘ami’), le premier d’une série de deux, qui sortira en 2021. Dirigé par la chanteuse et multi-instrumentiste turque Derya Y?ld?r?m, basée à Berlin, et comptant des membres en France et en Grande-Bretagne, le groupe est connu pour ses reprises contemporaines de ballades folk traditionnelles anatoliennes tout en puisant dans un mélange enivrant de psychédélisme, de jazz et de l’univers pop omnivore d’aujourd’hui. Derya Y?ld?r?m et son groupe transcontinental de frères et sœurs sont un guide essentiel du psychédélisme contemporain. LABELS / . Les Disques Bongo Joe . Catapulte Records Start concert 20h30 Ouverture billetterie et bar 19hPetite restauration sur place

BLONDE VENUS BORDEAUX Esplanade du Pertuis – Cours Henri Brunet Gironde

