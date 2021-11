Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris Derya Türkan / Erdal Erzincan Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Derya Türkan / Erdal Erzincan Théâtre de la Ville – Abbesses, 22 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 22 janvier 2022

de 16h à 17h30

Duo Inédit Les deux monstres sacrés de la musique turque n’ont jamais joué en duo. Lacune bientôt comblée avec ce concert qui les réunira pour la première fois. Ces deux éblouissants maîtres ont déjà laissé traces de leur passage au Théâtre de la Ville: en 2019, le phrasé délicat de Derya Türkan résonnait aux côtés du maître de qanoun Hakan Gungör et en 2007, celui d’Erdal Erzincan côtoyait avec délice le kamanché de l’Iranien Kayhan Kalhor. Aujourd’hui, les trois cordes du kamanché joué avec archet de Derya Türkan dialogueront avec celles du baglama, ce luth à long manche joué sans plectre par Erdal Erzincan. Ensemble, ils feront vivre la tradition multi-séculaire de la musique mystique alévi et bektashi qui puise ses racines aux confins de l’Anatolie. Une tendre douceur invitera à la méditation. Concerts -> Musiques du Monde Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

