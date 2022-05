Derviche + Mange Feraille, 1 juin 2022, .

Derviche + Mange Feraille

2022-06-01 20:30:00 – 2022-06-01

La musique de DERVICHE se décrit comme un rock expérimental s’axant sur un dépouillement comme outil de recherche. Une basse, une batterie, des leitmotivs mis en vibrations et répétitions jusqu’au déclenchement d’un point extatique.

DERVICHE pourrait se caractériser comme une hypnose sonore dans un espace mis en mouvement et qui se distord.

Mange Ferraille réunit trois parcours musicaux très différents et plusieurs approches souvent antinomiques. Celles de l’autodidactie et de l’académisme, celles du rock DIY et du Jazz, celles de l’écriture et de l’improvisation. Le groupe compose collectivement, expérimente, s’enregistre, trie, pour obtenir des formats longs qui tentent de préserver le fil de la transe sans jamais le rompre. Il en résulte une musique (quasi) instrumentale, mécanique et

La musique de DERVICHE se décrit comme un rock expérimental s’axant sur un dépouillement comme outil de recherche.

Mange Ferraille réunit trois parcours musicaux très différents et plusieurs approches souvent antinomiques.

La musique de DERVICHE se décrit comme un rock expérimental s’axant sur un dépouillement comme outil de recherche. Une basse, une batterie, des leitmotivs mis en vibrations et répétitions jusqu’au déclenchement d’un point extatique.

DERVICHE pourrait se caractériser comme une hypnose sonore dans un espace mis en mouvement et qui se distord.

Mange Ferraille réunit trois parcours musicaux très différents et plusieurs approches souvent antinomiques. Celles de l’autodidactie et de l’académisme, celles du rock DIY et du Jazz, celles de l’écriture et de l’improvisation. Le groupe compose collectivement, expérimente, s’enregistre, trie, pour obtenir des formats longs qui tentent de préserver le fil de la transe sans jamais le rompre. Il en résulte une musique (quasi) instrumentale, mécanique et

Bateau ivre

dernière mise à jour : 2022-05-10 par