Tour St Clair Derval Derval Catégories d’Évènement: Derval

Loire-Atlantique Tour St Clair Derval Derval, 16 septembre 2023, Derval. Tour St Clair Samedi 16 septembre, 09h00 Derval Entrée libre, contact: M. Leroi 06 22 58 52 27 Seul vestige d’un château du XIIIe siècle, la Tour Saint-Clair est le témoignage que Derval fut en son temps une des places fortes des Marches de Bretagne. En 1598, l’Édit de Nantes condamne le château, alors fief des ligueurs, à la démolition. La destruction quasi-complète ne se sera pas réalisée de suite, la forteresse ayant dû servir de prison aux protestants capturés lors du siège de Port-Louis dans le Morbihan. Visite guidée toute la journée par Malo Lemée Derval 1 Rue de la Forge D44 – Le Haut Château 44590 Derval Derval 44590 Le Champ Jubin Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 tour St Clair Détails Catégories d’Évènement: Derval, Loire-Atlantique Autres Lieu Derval Adresse 1 Rue de la Forge D44 - Le Haut Château 44590 Derval Ville Derval Departement Loire-Atlantique Age max 99 Lieu Ville Derval Derval latitude longitude 47.669964;-1.667293

Derval Derval Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/derval/