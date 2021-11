Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse Dersou Ouzala Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Projection ———- **Akira Kurozawa, 1975, 2h41, VOSF** En 1902, le topographe Vladimir Arseniev rencontre un étrange petit trappeur… Ce film raconte l’étonnante mais très forte amitié entre un autochtone sibérien et un topographe russe.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

