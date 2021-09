Derrière tes paupières de Pierre-Yves Chapalain Théâtre National de la Colline, 14 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 14 septembre au 10 octobre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h45

et dimanche de 16h à 17h45

et mardi de 19h à 20h45

payant

Pierre-Yves Chapalain interroge, à travers la technologie, notre relation à la parole, au langage et à la pensée.

Éléonore, la quarantaine, est au bord de l’épuisement. Depuis quelque temps, elle a des oublis de plus en plus fréquents et des problèmes d’élocution. Le neurologue qu’elle consulte lui propose une « aide technique », une sorte d’être hybride mi-végétal mi-humain, pour surveiller sa santé. Elle refuse et son état empire jusqu’à arrêter complètement de parler. L’humanoïde exprimera désormais ses pensées.

Théâtre National de la Colline 15 rue Malte Brun Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (54m) 3bis : Pelleport (515m)



Contact :La Colline – théâtre national 0144625252 billetterie@colline.fr https://www.colline.fr/ https://fr-fr.facebook.com/lacollinetheatrenational/ https://twitter.com/lacolline_tn0144625252 billetterie@colline.fr

Gwendal le Flem