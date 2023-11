POT D’ACCUEIL DES VACANCIERS À SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE (Derrière l’Office de Tourisme) Saint-Maurice-sur-Moselle, 26 décembre 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Saint-Maurice-sur-Moselle,Vosges

Pot d’accueil organisé par l’Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges. Verre de l’amitié et tombola gratuite au programme !. Tout public

Mardi 2023-12-26 18:30:00 fin : 2024-01-02 . 0 EUR.

(Derrière l’Office de Tourisme) Salle Multi-Activités

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est



Welcome drink organized by the Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges. Glass of friendship and free tombola on the program!

Copa de bienvenida organizada por la Oficina de Turismo Comunitario de los Altos Vosgos. El programa incluye una bebida y una tómbola gratuita

Begrüßungsgetränk, das vom Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges organisiert wird. Freundschaftsgetränk und kostenlose Tombola stehen auf dem Programm!

Mise à jour le 2023-11-21 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES