Cathédrale Sainte-Marie, le samedi 18 septembre à 16:30

### Commentaire proposé par l’association Trait d’Union. On ne présente plus le portail roman de la cathédrale Sainte-Marie avec sa Descente de Croix, ses voussures ou son cavalier. Ils vous sont familiers mais derrière cette sage apparence n’y a-t-il pas quelques mystères à découvrir ?

Gratuit. Sur inscription.

Commentaire proposé par l’association Trait d’Union. Cathédrale Sainte-Marie place de la cathédrale 64400 Oloron Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

