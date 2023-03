Balade en bateau sur les canaux de Martigues Derrière l’hôtel de ville Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Balade en bateau sur les canaux de Martigues

2023-04-13 15:00:00 – 2023-04-13 15:45:00

Derrière l'hôtel de ville
Martigues
Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône . EUR Une balade en bateau sur les canaux de Martigues telle une visite de ville posée sur l’eau. Quelle est la meilleure façon pour découvrir « La Venise Provençale » ?



Approchez les sites incontournables de la ville de Martigues et apprenez tout de leur histoire. Vous serez surpris d’apprendre que Martigues abrite l’un des derniers Calen de France ou que la Pointe San Crist met en valeur les œuvres d’un artiste international.



Une balade commentée par le capitaine / la capitaine pour une durée de 45 minutes. Accessible à toute la famille, réservez vite votre place à bord pour ne rien manquer de cette sortie ludique. A Martigues, il est de coutume de visiter la ville depuis un bateau. Découvrez alors Martigues au gré des courants, via ses canaux. Son surnom de « Venise Provençale » prend alors tout son sens ! Réserver la visite Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut Martigues

