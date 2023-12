Patinoire éphémère Derrière l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement, 4 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La Ville de Marseille met en place un large panel d’activités gratuites et accessibles à tous à l’occasion des fêtes de fin d’année.. Enfants

2023-12-16 10:00:00 fin : 2024-01-07 . .

Derrière l’Hôtel de Ville Esplanade Bargemon

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The City of Marseille is putting on a wide range of free activities for all during the festive season.

La ciudad de Marsella organiza un amplio abanico de actividades gratuitas para todos los públicos durante las fiestas.

Die Stadt Marseille bietet anlässlich der Weihnachtsfeiertage und des Jahresendes eine Vielzahl an kostenlosen und für alle zugänglichen Aktivitäten an.

