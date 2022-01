Derrière les tutos avec « Pipole » Le Frigo, 11 février 2022, Albi.

De comment changer le filtre à huile de sa voiture ? en passant par la fabrication de tuteurs de tomates ou encore comment détordre des petites cuillères sans outillage ?, le metteur en scène et comédien Fabrice Guérin est un fan des tutoriels sur Youtube. Mais derrière des pseudos, comme Lizadu32, BricOlivier ou Raj, qui lui apprennent les secrets du bricolage il y a des personnes. Avec une curiosité et une sensibilité aiguisées, Fabrice ne peut s’empêcher, au-delà des explications, de les observer et de s’interroger : qui sont-ils, que vivent-ils ou qu’ont-ils vécu ? En résulte ce spectacle Pipole qui livre, avec un regard artistique plein de finesse et un certain sens de l’humour, l’histoire réelle ou fictive de ces youtubeurs. A noter, en première partie de cette soirée, le public pourra entendre une restitution des textes de l’atelier d’écriture « Et si on mélangeait tout ? » organisé en février au Frigo. Vendredi 11 février à 20h30 au Frigo, 9 rue Bonne Cambe. Tarifs : 8€ /10€.

