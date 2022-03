Derrière les lunettes Marseille 6e Arrondissement, 11 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

L'Art Dû
83 Rue Marengo
Marseille 6e Arrondissement

2022-03-11 18:00:00

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

10 10 L’une est religieuse et fait du stand-up.

L’autre est une étudiante blasée, et fait aussi du stand-up.

Les deux vont vous faire rire pendant une heure.

Un spectacle plein de contrastes garanti sans argent.



Ne vous fiez pas à leur allure d’intello,



Laissez-les vous embarquer derrière leurs lunettes !*



*On a vérifié, aucun spectacle ne s’appelle comme ça, par contre c’est le titre d’une bio de Polnareff



Mise en scène : Bedou

Avec Mathilde Perdon, Soeur Ju’

Un spectacle drôle garanti sans argent.

https://lartdutheatre.fr/spectacles/tout-public-adultes/

