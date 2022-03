Derrière les arbres Théâtre le Galpon Petit-Lancy Catégorie d’évènement: Petit-Lancy

Derrière les arbres Théâtre le Galpon, 28 mai 2022, Petit-Lancy. Derrière les arbres

du samedi 28 mai au samedi 2 juillet à Théâtre le Galpon

Dans une forêt de cartons, trois danseuses dorment au pied des arbres. Du lointain, émergeant d’un livre d’images qui s’était perdu sous le lit, Mère Ourse se faufile entre les arbres et réveille les endormies. La danse peut reprendre et suivre le fil de connivences qui se nouent, d’images qui se figent, de forces qui s’unissent pour construire, déconstruire, jubiler ou se cacher. Les danseuses évoluent dans cet environnement mouvant, se font de la place, se tracent un chemin. Ensemble et chacune à sa façon, elles font naître une nouvelle danse. Mère Ourse les suit du coin de l’oeil. Avec ses contrastes et ses surprises, Derrière les arbres s’adresse à toutes celles et tous ceux qui, lorsqu’ils doivent ranger leur chambre, transforment le rangement en une épopée.

Prix des places, sauf exceptions : 25F Tarif de soutien 22F Plein tarif 15F OCE, AVS, AI, 10F Professionnels des arts de la scène, Le mercredi (sauf exceptions) : entrée à prix libre

