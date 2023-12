Marché Traditionnel Derrière l’église Saint-Jean-du-Bruel Catégories d’Évènement: Aveyron

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31 Retrouvez le marché traditionnel à St Jean du Bruel..

Au centre du village, sous les arbres de l’avenue de Mouret, découvrez le marché st-jeantais tous les dimanches matins de l’année

Appréciez les nombreux exposants » producteurs et artisans » qui vous feront découvrir et savourer leur savoir-faire …

Ce sera l’occasion pour vous également de découvrir l’histoire, le patrimoine, de ce village à travers les panneaux d’interprétation.. EUR.

Derrière l’église

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie

