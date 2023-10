Bal Folk Bal’thazar « Orage sur la plaine » et « Les invités » derrière l’église, Fournes-en-Weppes (59) Bal Folk Bal’thazar « Orage sur la plaine » et « Les invités » derrière l’église, Fournes-en-Weppes (59), 6 janvier 2024, . Bal Folk Bal’thazar « Orage sur la plaine » et « Les invités » Samedi 6 janvier 2024, 20h30 derrière l’église, Fournes-en-Weppes (59) 8 Comme depuis 20 ans nous nous retrouverons à Fournes en weppes pour Commencer l’année en beauté dans une ambiance de feu entre la danse du bouc et la Bravade Gypsy. De la galette et des pois et des rayures bien sur. Bonne fête de fin d’année à tou(te)s source : événement Bal Folk Bal’thazar « Orage sur la plaine » et « Les invités » publié sur AgendaTrad derrière l’église, Fournes-en-Weppes (59) salle des fêtes Octave de l’Hespel

